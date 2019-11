Sul Cansiglio più di 170 millimetri oggi break, mercoledì peggiora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ancora una volta è il tempo a menare le danze. E lo fa infischiandosene abbastanza delle previsioni. Domenica scorsa c'era l'allerta massima per piogge persistenti che non si sono verificate, quantomeno nella misura attesa, per un repentino cambio di ventilazione da Libeccio a Scirocco. Ieri i fenomeni maggiori era attesi al nordovest, pronostico rispettato, ma gli accumuli sulle nostre regioni dovevano essere molto più contenuti. In realtà soprattutto nella Sinistra Piave sono stati molto consistenti, con punte di oltre 170 millimetri a...