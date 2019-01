CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SU INTERNET TREVISO Una sfida social per eleggere la miglior scuola superiore di Treviso è andata in scena in queste settimane. Non stiamo parlando di qualcosa di ufficiale, non c'entrano le presidenze, né il Comune. Nessun merito didattico o sportivo a far pendere l'ago della bilancia, ma una valanga virtuale di utenti che su Facebook ha votato a simpatia, ricordando magari gli anni passati tra i banchi di questo o quell'istituto, talvolta postando foto goliardiche criticando i rivali. Senza esclusione di colpi, un vero e proprio torneo a...