Studenti del Galilei sulla Pontebbana con mamma e papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTA CONEGLIANO Genitori a fianco dei figli sulla Pontebbana il primo giorno di scuola. Potrebbero rimanere vuote, mercoledì prossimo, le aule del Galilei, uno dei più importanti istituti scolastici della città, con indirizzo tecnico industriale e professionale. La sua sede principale nella zona di San Pio X, presenta problemi strutturali che provoca gravi disagi. LA DECISIONE L'iniziativa dei genitori sarà messa a punto in un incontro che i loro rappresentanti per domani alle 18.30 nell'aula magna della sede del professionale in...