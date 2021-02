IL MESSAGGIO

VITTORIO VENETO «Grazie per aver salvato la mamma. Recita così lo striscione appeso davanti all'ingresso del Covid Hospital di Vittorio Veneto dai figli di una persona guarita dall'infezione da coronavirus attraverso il ricovero e le cure ricevute proprio nell'ospedale di Costa. «Siete i nostri eroi si legge attorno al Grazie scritto a caratteri cubitali in rosso su sfondo bianco grazie per la vostra professionalità, grazie per la vostra determinazione, grazie per i vostri sacrifici, grazie per i vostri sorrisi sotto le mascherine». È un messaggio che commuove. Anche perché arriva a distanza di ormai un anno dall'esplosione dell'epidemia. E conferma una volta di più che, nonostante la fatica, il personale dell'Usl della Marca non ha mai smesso di fare l'impossibile per curare le persone colpite dal Covid, così come tutte le altre, continuando a salvare vite umane.

LE REAZIONI

«Questo grazie lo vogliamo estendere a tutti i professionisti della nostra azienda sottolineano dalla stessa Usl che nel corso di tutti questi mesi si sono prodigati, ininterrottamente, a tutela della salute dei pazienti». La buona notizia è che il coronavirus nella Marca continua a rallentare la propria corsa. La conferma arriva pure dai Covid Point che fino a qualche settimana fa erano presi d'assalto e che adesso invece sono spesso deserti. Si è passati da picchi di 7mila test al giorno a poco meno di mille. Tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di chiuderne tre. Da lunedì non si eseguiranno più tamponi a Dosson di Casier, Castelfranco (discoteca Melodi) e Vittorio Veneto. L'attività sarà sospesa, non cancellata. Le strutture, cioè, non verranno smontate: restano a disposizione, pronte per essere riattivate nel caso in cui i contagi dovessero tornare a salire. «L'attività dei Covid Point cesserà a seguito della significativa riduzione degli accessi registrata nelle ultime settimane confermano dall'Usl restano operativi con il consueto orario i punti tampone di Treviso, Altivole, dell'ospedale di Castelfranco (su appuntamento, solo pediatrici), Conegliano, Oderzo e Valdobbiadene (su prenotazione)».

IL BOLLETTINO

L'epidemia, intanto, non è ancora definitivamente sconfitta. Ieri nella Marca sono emersi 112 nuovi contagi. Di contro, il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione continua a diminuire. Oggi sono esattamente 2.344 (-45 rispetto a ieri). Si allenta anche la pressione sugli ospedali. Al momento sono 219 i pazienti Covid positivi ricoverati: 193 nei reparti ordinari e 26 in Terapia intensiva. Ma la triste scia dei lutti continua ad allungarsi. Ieri sono mancate altre tre persone positive al coronavirus. Con questi ultimi, i decessi registrati nel trevigiano in quasi un anno di epidemia sono saliti a 1.413.

Mauro Favaro

