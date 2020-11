(Mac) Vi vogliamo bene. Torneremo a riabbracciarvi. All'improvviso questo striscione l'altra sera è apparso nel giardino della casa di riposo di Silea, fondazione Villa d'Argento. E in attimo anche se il sole stava calando una gran luce ha illuminato il cuore dei 92 ospiti. Che da mesi stanno vivendo un isolamento impossibile da capire per chi non è nei loro panni. L'unica nota decisamente fortunata è che, sia nella prima ondata, che nella seconda, nessuno di loro è mai stato risultato positivo al Covid. «E' stata un'emozione grandissima - racconta la direttrice Lucia Gobbop - martedì sera abbiamo trovato appeso questo striscione, non sappiamo chi l'abbiamo fatto, sicuramente qualcuno dei famigliari, ma al momento nessuno si è fatto avanti. Inoltre ho notato che stampato, non disegnato, quindi è stata pensato e curato nei dettagli per tutti noi. Un gesto che ha riempito di gioia e di commozione tutti noi e soprattutto gli anziani. Questa mattina (ieri, ndr) li abbiamo accompagnati in cortile per vederlo. Erano felicissimi, alcuni di loro si sono anche fatti delle fotografie accanto allo striscione. Per noi è importantissimo il supporto e l'affetto che in questo momento arriva dall'esterno». È il simbolo di un riconoscimento alla forza, al coraggio, alla dedizione dell'intero staff della casa di riposo e gli stessi anziani. «La sera esco di qua stremata - svela la direttrice - è soprattutto la tensione a incidere, ma dobbiamo tenere duro, per noi e per loro».

