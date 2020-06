LA POLEMICA

TREVISO Troppo dure le sanzioni date a due locali sabato sera per non aver rispettato l'ordinanza che introduce una stretta sullo spritz selvaggio. E La Fipe insorge. «Episodi antipatici: ci saremmo attesi come primo giorno effettivo il consiglio bonario». Da mesi l'associazione che riunisce bar e ristoranti collabora con il Comune, l'azienda sanitaria e le forze dell'ordine per trovare la quadra rispetto ordinanze in continuo mutamento. Ma sulla stretta allo spritz e le tempestive multe date all'Osteria Trevisi e la Caffetteria Vesuvio, l'associazione è scettica: «Non va bene così. Anche la polizia locale deve metterci nelle condizioni di lavorare. E alla categoria dico: se ritenete che la multa sia ingiusta, rivolgetevi ai nostri uffici». È un messaggio forte e chiaro quello che arriva da Dania Sartorato, presidente Fipe trevigiana: «Francamente, appena emessa l'ordinanza, mi aspettavo che la logica fosse quella di fare informazione non repressione. È un episodio spiacevole. Le forze dell'ordine dovrebbero anche aiutarci. Giusto il rispetto delle regole, ma ci vuole buonsenso».

Sartorato invoca un giusto compromesso per mantenere i protocolli di sicurezza evitando di danneggiare ancora i gestori di locali: «Non è giusto che la misura si ripercuota solo sull'esercente, mentre il cliente passa per vittima. Abbiamo sempre cercato di venirci incontro, ma le sanzioni di sabato sera non vanno a mio avviso nella direzione giusta. Perchè esacerbano una categoria che ha già subito gravi danni». Il problema si pone anche per i prossimi 8 giorni: «Ci attende una settimana caldissima, la gente avrà sete e aumenteranno i consumi. Non possiamo avere la sensazione del mitra puntato ogni volta. Dobbiamo essere alleati, non può essere tutto a carico nostro».

Serrande chiuse e luci spente in vicolo Trevisi come in piazza San Vito. Il blocco di 5 giorni costerà, alle due attività, ben più della multa: «Ho pagato subito la multa, di 280 euro. Ma sono davvero addolorato. Lavoro da 24 anni in questo ambiente, conosco il giro della movida. Le zone calde sono altre. E mi pare che nei locali più famosi non si intervenga mai». Marco Tonietto, gestisce da sempre l'osteria Trevisi. «Qualche problema con i vicini l'abbiamo anche avuto nel tempo, ma per la conformazione della strada fare assembramenti è praticamente impossibile rispetto a zone come, ad esempio piazza Trentin e porta San Tomaso. Quindi ho proprio la sensazione che vengano toccati di preferenza locali che stanno un po' più nell'ombra. Mentre i locali più famosi non hanno di questi problemi». Tonietto ricostruisce l'accaduto: «Era passata da poco mezzanotte. Mi chiamano le due dipendenti e mi spiegano che c'è un controllo della polizia locale e che siamo fuori legge. Io l'ordinanza non l'ho ricevuta, avevo letto qualcosa distrattamente, non puoi fare un'ordinanza in poche ore e poi sanzionare». Il venerdì sera però i vigili non hanno fatto multe. Le sanzioni sono scattate sabato: «Per 5 persone al ponte Malvasia con 5 bicchieri di plastica mi sembra un eccesso. La legge l'ho infranta e quindi pago la multa. Ma 5 giorni di chiusura mi mettono davvero in difficoltà. Non mi pare di aver ucciso nessuno». Tonietto registra anche la grande solidarietà di clienti e amici: «Tante chiamate di sostegno. Perchè noi abbiamo avuto mesi di stop, durante la settimana lavoriamo pochissimo. E, alla fine, ci restano i week-end per recuperare un po'. Da venerdì prossimo si lavorerà solo con i 20 coperti disponibili dentro il locale e nel plateatico. Manderemo via i clienti, nonostante le belle giornate e nonostante altrove si tollerino centinaia di persone in piedi. Mi considero un professionista, non ho mai avuto problemi, devo dire che mi mortifica la cosa. Avevo anche aperto la vetrata per agevolare gli spazi dopo il Covid: dalla prossima settimana una dipendente starà dentro e una all'esterno. Saremo inflessibili. Non vedo alternative».

Elena Filini

