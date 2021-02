I PROVVEDIMENTI

TREVISO Plateatici nel mirino e multe in arrivo per locali e clienti che non si atterranno scrupolosamente alle regole anti contagio. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ieri, nel corso del tavolo sicurezza convocato in prefettura, è stata chiara: i controlli ci saranno e saranno inflessibili. «Se le forze dell'ordine noteranno cose che non vanno - ha sottolineato - non potranno fare altro che intervenire».

IL NODO

Il problema più grosso è rappresentato dai tavolini di bar e ristoranti, dove sabato scorso in tanti, troppi, si sono radunati senza rispettare le distanze di sicurezza, con le mascherine calate per consumare le bevande. Scene al limite e in più di una occasione le forze dell'ordine sono intervenute per sensibilizzare più che per reprimere. Ma il tempo della tolleranza adesso è finito. Da questo fine settimana il rischio di sanzioni diventa molto più concreto. «Il sindaco di Treviso e il comandante della Polizia locale - continua il prefetto - hanno evidenziato che, lo scorso fine settimana, i maggiori problemi si sono avuti proprio attorno ad alcuni plateatici. Siamo convinti che l'ordinanza regionale (che obbliga a consumare solo seduti al tavolo ndr) aiuterà a tenere sotto controllo la situazione. E, sono sicura, ci sarà anche la collaborazione dei gestori. In ogni caso i controlli ci saranno e saranno molto presenti». L'obiettivo è evitare, a tutti i costi, gli assembramenti. i controlli riguarderanno anche chi cammina con bevande in mano, magari con la mascherina calata: «I controlli riguarderanno tutti - precisa il prefetto - sanzionare chi si muove è sempre più complicato perché la norma è interpretabile, anche se una persona senza mascherina, o con la mascherina calata senza motivo, rischia la multa. Ma di sicuro ci sarà molta più attenzione verso i plateatici».

LA FOLLA

L'altro nodo sarà quello di disciplinare la prevedibile massa di persone in arrivo dei centri storici. Treviso è pronta a ripristinare i 5 checkpoint già previsti per i week end natalizi, anche se poi ne è stato attivato uno solo: quello in Calmaggiore. «Se dovessimo individuare situazioni rischiose, si interverrà», chiarisce il prefetto. «Saremo pronti con le transenne - aggiunge il sindaco Mario Conte - terremo sotto controllo attraverso le telecamere l'afflusso in città. Se noteremo che, in certe zone del centro la folla sarà tale da non consentire più rispetto delle distanze di sicurezza, saremo pronti a chiudere». Non sarà però una chiusura totale, ma una regolamentazione del passaggio pedonale. A Natale, in uno dei fine settimana più delicati, il sindaco diede indicazione al comandante della polizia locale Andrea Gallo di chiudere l'ingresso al Calmaggiore all'altezza del Battistero. Per almeno un paio d'ore agenti della polizia locale e volontari della Protezione Civile centellinarono gli ingressi per consentire un deflusso graduale alleggerendo così la pressione sulle strade. Il prefetto, ieri, ha chiesto di ripristinare lo stesso schema e ha ricordato che, in caso di estrema emergenza, i sindaci hanno la facoltà di chiudere del tutto porzioni più o meno ampie della città.

P. Cal.

