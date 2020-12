L'INIZIATIVA

TREVISO Lo psicologo entra in classe. Le scuole dell'istituto comprensivo Serena di Treviso hanno avviato un nuovo programma per offrire supporto ai propri alunni dal punto di vista mentale alla luce dell'emergenza coronavirus, che ha stravolto anche le vite dei bambini delle elementari e dei ragazzi delle medie. A partire dalla prossima settimana, avremo l'opportunità di usufruire della consulenza di uno psicologo, che potrà entrare nelle classi per svolgere osservazione e dare supporto in questo particolare momento di difficoltà ha spiegato la preside Lorella Zauli in una comunicazione inviata ai genitori degli alunni sarà possibile attivare uno sportello di ascolto per i ragazzini più grandi, fornire sostegno alla genitorialità e così via. Il tutto sulla base dei bisogni e delle difficoltà riscontrate, con il fine di prevenire forme di malessere, rispondere ai disagi e contribuire a migliorare complessivamente il servizio scolastico e gli ambienti di apprendimento.

GLI OBIETTIVI

Oltre agli interventi all'interno delle classi, il cerchio potrà poi essere allargato. Il servizio di supporto psicologico, infatti, prevede anche delle attività rivolte ai genitori dei ragazzi. Ormai è tutto pronto. Le famiglie possono dare la propria autorizzazione fino al 9 dicembre, scadenza fissata per l'avvio delle attività. Il primo obiettivo è quello della prevenzione. La scuola punta a intercettare in modo precoce eventuali difficoltà, ansie e paure legate in particolare alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Purtroppo non passa giorno senza che il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca sia costretto a prevedere la quarantena o l'auto-monitoraggio di qualche classe nel trevigiano proprio a causa dei contagi da Covid-19. Il virus non molla la presa. Nemmeno negli istituti.

IN QUARANTENA

Ad oggi a livello provinciale è entrato complessivamente in 160 classi. Tra queste, per 58 sezioni è scattata la quarantena: 24 nel distretto di Treviso, 20 in quello di Pieve di Soligo, 14 in quello di Asolo. Per le altre 102 è stato invece previsto l'auto-monitoraggio: 42 classi nel distretto di Treviso, 26 nell'area di Pieve di Soligo e 34 nella zona che fa riferimento ad Asolo. Qual è la differenza? La quarantena di un'intera sezione scatta quando vengono riscontrate più positività nello stesso gruppo (ma al nido, all'asilo e in prima elementare basta anche un solo caso). L'auto-monitoraggio, invece, quando c'è il contagio di un solo studente e tutti i suoi compagni di classe risultano negativi. Nei giorni scorsi, tra l'altro, la stessa Usl ha a sua volta avviato un programma specifico per il supporto psicologico del proprio personale che lavora negli ospedali.

