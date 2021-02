VITTORIO VENETO

Da quattro anni sono spente. E chissà per quanto ancora rimarrà così la trentina di luci di via Pinto, che scandiscono il lato destro della bretella da Cozzuolo verso via Matteotti e parte della ciclabile. La mediazione che il Comune aveva cercato con l'assicurazione Itas è andata deserta. E oggi la questione sarà sul tavolo della giunta comunale che dovrà decidere come muoversi per vedere nuovamente accesi tutti quei lampioni.

L'ITER

A fine 2019 il Comune aveva deciso di portare la vicenda in tribunale. Dal 2016 quei lampioni sono infatti spenti. Il Comune, che ha già in mano un preventivo di spesa per la sostituzione delle lampade che sono andate in tilt, punta però a un risarcimento. Per l'ente, infatti, il malfunzionamento dei 25 lampioni lungo la bretella e dei 7 lungo la ciclabile di via Pinto è da imputarsi a un problema dell'impianto o delle lampade. Ma la ditta che ha realizzato e posato le lampade, oltre all'azienda produttrice, sostiene che a mandarle in tilt sia stato un fulmine, quindi che l'assicurazione debba farsi carico del guasto. L'assicurazione, invece, ritiene che il maltempo non centri nulla e che sia stato piuttosto un difetto di fabbricazione ad aver fatto sì che l'impianto si spegnesse poco dopo la realizzazione. E che dunque sia la ditta che ha realizzato le lampade e l'impianto a dover pagare.

LE PERIZIE

Un rimbalzo di competenze, scandito da perizie e contro-perizie, che va avanti dal 2016 e che nel corso del 2020 è approdato in tribunale, con l'invito dei giudici a trovare una mediazione. L'incontro per l'accordo extragiudiziale era fissato pochi giorni fa. Ma l'assicurazione non si è presentata. «E non sappiamo il perché afferma il vicesindaco Gianluca Posocco -. Come Comune con la mediazione chiedevamo alla Itas 20mila euro per la sostituzione delle luci e la verifica dell'impianto». Il Comune sperava di essere a un passo dalla svolta, ma non è stato così. «Itas ha dato la colpa alla Philips che ha prodotto le lampade. La Philips ripercorre Posocco ci ha detto che sono a posto. Ora il broker che ci assiste ha ipotizzato la possibilità di promuovere una causa peritale. Valuteremo in giunta come procedere. Di certo non è intenzione del Comune spendere dei soldi su questi lampioni senza che prima sia fatta chiarezza sulle responsabilità del loro malfunzionamento».

Claudia Borsoi

