«Strada poco sicura, subito la pista sull'argine»

FONTANELLERicavare una pista ciclabile sull'argine per dare più sicurezza al transito in via Bornia. Si tratta di una proposta che arriva dai residenti e che parte dalla constatazione che questa strada è stretta e pericolosa. È lungo quest'arteria che negli anni si sono verificati degli incidenti stradali gravissimi, anche mortali. CARREGGIATA STRETTAA firma di Roberto e Giuseppe Zanardo è arrivata in municipio una proposta: quella di realizzare una pista ciclabile sull'argine dei canali Borniola e Piavesella. «La strada comunale via...