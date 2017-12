Strada Ovest sotto accusa «Lì serve una rotonda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATREVISO È iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale, seppure come atto a tutela delle garanzie difensive, la donna che, al volante di una Toyota Yaris, ieri ha falciato e ucciso il 65enne Edi Ganassini, di Casier, in viale della Repubblica, all'altezza del semaforo della pizzeria da Pino. Sullo scooter con il pensionato, sbalzato a una decina di metri, c'era la moglie 59enne, Z.N., ancora ricoverata in prognosi riservata. L'incidente, secondo quanto ricostruito dal comandante della polizia locale Maurizio Tondato,...