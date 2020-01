Strada Ovest più snella «Nel 2020 le rotatorie»

I PROGETTI

TREVISO Il 2020 è l'anno delle due rotatorie in viale della Repubblica. I sopralluoghi sono già stati fatti. Si partirà con quella all'altezza della pizzeria da Pino, all'incrocio con strada San Pelaio, e poi seguirà quella in via Ellero. «Nel 2020 partiranno i lavori - sottolinea il vicesindaco Andrea De Checchi - l'obiettivo finale è eliminare tutte le intersezioni lungo l'asse di viale della Repubblica. Renderlo più scorrevole sarà un grande passo in avanti verso una viabilità cittadini più snella». Una terza rotatoria verrà poi realizzata al confine col comune di Villorba, a Fontane Chiesa Vecchia, attualmente un tappo insuperabile negli orari di punta.

LA FOTOGRAFIA

«Il nostro sistema viario - spiega De Checchi - non è che consenta chissà quali interventi. Però lo studio fatto attraverso il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) ci consente alcune valutazioni basate su dati concreti. Abbiamo colmato una lacuna lasciata dall'amministrazione precedente». I dati, al di là dell'enorme mole di numeri sfornata dal Pums, dicono una cosa molto semplice: nella rete stradale comunale ci sono troppe auto e la maggior parte potrebbe non esserci se Treviso avesse completato la tangenziale. «I dati ci dicono che il 35% delle auto è di passaggio, quindi diretta da un comune all'altro, ma non in città. Però ci deve passare per mancanza di alternative. Già la realizzazione dl IV lotto risolverebbe di molto il problema. Nel frattempo quello che possiamo fare è rendere più scorrevole il traffico in viale della Repubblica togliendo gli incroci e sostituendoli con le rotatorie». Ovviamente non basterà. Il Pums è un piano complesso, che va oltre le semplici formule matematiche: «La cosa fondamentale è capire come si muovono le persone e dare delle soluzioni - osserva De Checchi - se commettiamo invece l'errore di concentrarci solo sulle auto, alla fine, torniamo al punto di partenze e il problema non si risolve. Sicuramente la grande viabilità aiuterà a togliere un discreto numero di auto dalla rete cittadina, ma noi puntiamo anche ad altro, a una mobilità diversa». E questo altro è rappresentato dalla mobilità in bicicletta e dal trasporto pubblico.

LE SOLUZIONI

«Oltre alle rotatorie - continua De Checchi - nel 2020 partiranno i lavori per la nuova rete di percorsi ciclabili. Prendere la bicicletta deve diventare concorrenziale all'uso dell'auto, così come il trasporto pubblico». E sul fronte della Mom si svilupperà il confronto, forse, più importante. De Checchi conferma l'intenzione di aprire un tavolo di discussione per rivedere tutte le linee urbane ed extraurbane. Un lavoro enorme: «Lo abbiamo già detto - ripete - ma è arrivato il momento di rivalutare completamente le linee del trasporto pubblico. La città è cambiata. Bisogna capire bene quali sono le linee poco utilizzate e quelle che lo sono maggiormente e quindi da potenziare. E vogliamo comprendere in questa discussione anche le linee extraurbane, almeno quelle che coprono i comuni contermini o al massimo della seconda fascia. Tantissime persone abitano in quelle zone ma vengono ogni giorno a Treviso per lavoro. Il trasporto pubblico deve essere più aderente alle mutate esigenze della città. Una cosa è chiara: se togli auto dalla rete cittadina, avrai più spazio per eventuali corsie preferenziali e più risorse da investire in altri settori».

PROPOSTE

Accanto alla revisione delle linee, Ca' Sugana sta anche studiando un corposo piano di incentivi: «Abbiamo in mente qualcosa - conferma il vicesindaco - ci stiamo focalizzando sui percorso casa-lavoro e casa-scuola. Non escludo la possibilità di predisporre anche incentivi economici che spingano verso l'utilizzo dei mezzi pubblici».

