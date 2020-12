IL DISSESTO

FREGONA Erano iniziati di prima mattina, ieri, i lavori di sgombero di terra, sassi e alberi che ostruiscono la strada che da Ciser porta a Piadera, ma la pioggia dopo poco ha fatto fermare il cantiere: troppo rischioso per gli operai lavorare in quelle condizioni. Altro materiale avrebbe potuto cedere all'improvviso e travolgerli. Intanto il Comune di Fregona spera in un rapido miglioramento del meteo per proseguire: al di là della frana, l'azienda agricola della famiglia Da Re ha ancora approvvigionamenti per gli animali per 3-4 giorni. Quella di Ciser è una delle tante frane che hanno segnato il territorio, ma è quella che ora rappresenta la priorità: Il fronte dello smottamento è di circa cento metri lineari.

L'INTERVENTO

«Stamane spiegava ieri il sindaco Patrizio Chies è iniziato l'intervento di ripristino, tagliando e rimuovendo le piante e asportando il primo materiale. Poi abbiamo dovuto sospendere i lavori causa pioggia: tempo permettendo, riprenderemo domattina (oggi ndr)». Se il meteo darà un po' di tregua, ci vorranno uno o due giorni per liberare la strada. «Una volta rimossi terra, sassi e vegetazione potremo fare le valutazioni necessarie per la messa in sicurezza del versante prosegue Chies -. Al di là della frana abbiamo tre prime case, oltre a svariate seconde case, e un'azienda agricola. Non sono isolate, perché possono salire in auto da Sant'Andrea di Vittorio Veneto. Il disagio maggiore lo ha l'azienda agricola per gli approvvigionamenti di mangimi per gli animali: un camion non può salire. L'azienda mi ha detto che per tre-quattro giorni resiste».

LO SGOMBERO

Lunedì Chies ha incontrato anche la famiglia Mirante che domenica, nel cuore della notte, ha dovuto lasciare in fretta la sua casa di via delle Grotte del Caglieron su cui la furia delle acque si è accanita, divorando parte del giardino. «Sono alloggiati da un figlio e non pensano di fare ritorno in quella casa: ci attiveremo per aiutarli a trovare una sistemazione alternativa» aggiunge il sindaco. A Fregona rimane chiusa la strada provinciale che da Piai sale alle grotte del Caglieron: la Provincia sta valutando l'intervento da fare per sgomberare la strada dalla frana caduta circa 200 metri prima del sito naturalistico. «C'è un muro testimonia Chies che è in sofferenza e la sua tenuta preoccupa». Nella vicina Cappella Maggiore, chiusa con ordinanza del sindaco Vincenzo Traetta via Prà da Forno tra il civico 8 e 12: qui si è registrato uno smottamento lungo 180 metri.

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA