Il maltempo incide sulla viabilità ferroviara.

E in particolare le due frane che hanno interrotto la statale Alemagna nel suo tratto fadaltino stanno avendo un una serie di ripercussioni anche sulla viabilità ferroviaria del vittoriese.

Una colata è caduta giusto sopra una delle gallerie delle rete che collega Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi.

Per questo, in attesa che Ferrovie esegua tutte le verifiche del caso e prenda provvedimenti sistemando il tratto interrotto, sono stati sospesi fino a domani, giovedì, i collegamenti via treno, che vengono così sostituiti da un servizio di bus.

«Nei giorni 9 e 10 dicembre informa l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti in una nota - i treni che collegano Belluno a Conegliano non circoleranno nella tratta tra Ponte nelle Alpi e Vittorio Veneto.

Il servizio sarà assicurato con i treni tra Belluno e Ponte nelle Alpi e tra Vittorio Veneto e Conegliano, mentre nella tratta tra Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi sarà attivo un servizio di bus sostituivi, in appuntamento coi treni.

Allo scopo di evitare eventuali disservizi derivanti da ritardi causati dal traffico stradale, i bus provenienti da Ponte nelle Alpi proseguiranno comunque da Vittorio Veneto fino a Conegliano».

