L'EPIDEMIA

TREVISO Tamponi a chilometro zero per scovare i virus e individuare i batteri. Il progetto dei test Made in Veneto lanciata durante l'emergenza coronavirus dal centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso, in collaborazione con l'azienda padovana Alchimia srl, ha avuto una battuta d'arresto. I canali di approvvigionamento dall'estero sono ripartiti. Ma la sfida per diventare indipendenti continua. L'obiettivo è scongiurare il rischio di ritrovarsi senza i necessari strumenti per effettuare le diagnosi proprio nei periodi più difficili, come accaduto nel picco dei contagi da Covid-19 a causa della riduzione della distribuzione di reagenti da parte delle multinazionali. «Quando si è in emergenza è fondamentale poter contare su aziende in grado di garantire sempre un rifornimento costante sottolinea Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutte le Microbiologie del Veneto auspico che in futuro possano partecipare anche ditte locali alle gare per la fornitura di simili materiali alle aziende sanitarie».

IL PROGETTO

Il progetto messo in piedi lo scorso aprile tra il Ca' Foncello e la società Alchimia ha dimostrato che è possibile non dipendere per forza solo dai colossi internazionali della diagnostica. Il team dell'azienda è riuscito a dar vita a TreVir 2020, il primo tampone per il Covid-19 interamente fatto in Veneto, battezzato riprendendo il nome della città di Treviso, dove ha sede il centro che lo ha voluto. Il gruppo di ricercatori padovani, tra l'altro, è coordinato da Jana D'Amato Tothova, 43enne nata a Bratislava ma trevigiana d'adozione, schermitrice di livello internazionale formatasi alla scuola Lame della Marca trevigiana, fondata dal maestro Ettore Geslao. «Con questo progetto siamo riusciti a dare un segnale fortissimo sottolinea Rigoli nell'ultimo periodo abbiamo imparato che gli Stati esteri nei momenti di difficoltà fanno i loro interessi. E noi, in buona sostanza, abbiamo dimostrato di saperci attivare in proprio a fronte di un calo delle forniture dall'estero. Per questo l'iniziativa ha avuto un esito positivo. Ora che le cose sono cambiate, mi auguro che anche le ditte locali possano partecipare ai bandi».

LE FORNITURE

Una volta scemata l'emergenza coronavirus, il progetto del tampone Made in Veneto ha modificato il proprio percorso. Il problema sanitario ha progressivamente allentato la presa. E parallelamente, dopo un periodo di blocco, le multinazionali del settore hanno lentamente ripreso a rifornire i laboratori dei test necessari per evidenziare la presenza del Covid-19. La società padovana, produttrice di dispositivi medici nel campo della chirurgia oftalmica e dei tessuti, non ha però alcuna intenzione di fermarsi. «La richiesta del tampone Made in Veneto è diminuita dopo la ripresa delle forniture internazionali spiegano dal quartier generale di Ponte San Nicolò ma per noi si è aperto un nuovo orizzonte: stiamo continuando a sviluppare i reagenti per la diagnostica nei nostri laboratori con l'obiettivo di arrivare alla certificazione sia per quanto riguarda la ricerca dei virus che l'individuazione dei batteri. Sui virus, in particolare, siamo concentrati su un passo ulteriore, che prevede la messa a punto di un liquido con inattivante, in grado non solo di funzionare come stabilizzante ma anche di azzerare la contagiosità del virus eventualmente presente all'interno delle provette».

CHILOMETRO ZERO

In futuro le Usl del Veneto potrebbero essere davvero rifornite a chilometro zero, seguendo proprio la strada tratteggiata negli ultimi mesi dal centro di Microbiologia di Treviso con la società Alchimia? Non è affatto escluso, anche se almeno per ora non si fanno riferimenti alle prossime gare dell'Azienda Zero. Da parte nostra, siamo in grado di produrre i materiali necessari nel giro di 48 ore. Abbiamo la massima flessibilità. E questo ci consente di poter sempre garantire i rifornimenti, anche nei periodi di emergenza assicura D'Amato Tothova per nostra vocazione guardiamo ai mercati internazionali. Ovviamente, però, la base è in Veneto. Un aspetto determinante rispetto alle multinazionali della diagnostica. Nei bandi non è possibile fare selezione semplicemente attraverso parametri geografici. Però si può pretendere che la fornitura di reagenti per le macchine dei laboratori di Microbiologia venga sempre e comunque garantita. Ed è in questa ottica che poter contare anche su società con base in Veneto potrebbe fare la differenza.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA