Stop ai bus a S. Vitale, Rosi polemico «Lo avevo detto alla maggioranza»

L'INTERVENTOTREVISO Mom ha deciso di interrompere da dopodomani il servizio dei bus cittadini in Strada di San Vitale (una via di Canizzano) perché, in sostanza, la strada è troppo stretta e mancano le condizioni di sicurezza. Una scelta che non ha mancato di suscitare polemiche. A intervenire ora è Franco Rosi, capogruppo di Treviso Civica: «Alla fine del 2018 avevo presentato un ordine del giorno che parlava proprio della situazione che ha indotto Mom a sospendere il servizio, ma la maggioranza me l'ha bocciato». L'ordine del giorno di...