IL PIANO

TREVISO La riapertura delle scuole superiori al 50%, con il ritorno sui banchi di 20mila ragazzi in tutta la Marca, sarà blindata. La polizia locale di Treviso ha stilato un programma dettagliato per controllare che tutto si svolga nel rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus. Quattro pattuglie della polizia locale dedicate sorveglieranno in particolare altrettanti punti critici: via Roma e le stazioni delle corriere e dei treni, l'area dello stadio Tenni, il campus di San Pelajo e la zona di viale Europa. In centrale ci sarà un operatore incaricato di tenere sotto controllo eventuali assembramenti. In più, si potrà contare sull'aiuto della protezione civile. E anche su quello della Mom, la società dei bus e delle corriere, che oltre ad avere potenziato le corse ha previsto la presenza di 57 steward a terra con il compito di evitare sovraffollamenti nei mezzi, che non possono essere riempiti oltre il 50% dei posti omologati. I controlli della polizia locale, in realtà, in città cominceranno già 24 ore prima, a ridosso del ritorno in zona gialla. E nel centro di Treviso ci saranno tre pattuglie con l'incarico specifico di vigilare sugli assembramenti, con l'aiuto di dieci volontari della protezione civile.

PLESSO NUOVO DI ZECCA

Sul fronte delle superiori, lunedì la ripresa delle lezioni in presenza coinciderà con l'apertura di una nuova scuola a Treviso. Si tratta della nuova sede dell'istituto Besta, nel plesso ex Giorgi in via Medaglie d'Oro, zona Ghirada, che da lunedì accoglierà 250 studenti, cioè il 50% di quelli previsti, come impongono le limitazioni relative all'emergenza Covid. «Siamo pronti a cominciare conferma la preside Renata Moretti abbiamo già usato la sede per le attività previste nel periodo della didattica a distanza. È tutto pronto». Ieri c'è stato il sopralluogo di Stefano Marcon, presidente della Provincia. È stato proprio il Sant'Artemio e riqualificare la struttura nel corso dell'estate con un investimento di 1,3 milioni di euro. Sono stati ricavate 20 aule e 3 laboratori. «Più che un rientro, per il Besta si tratta di un vero e proprio nuovo inizio spiega Marcon abbiamo realizzato un piccolo miracolo riqualificando in soli due mesi un edificio che ora può accogliere in sicurezza fino a 500 alunni». «L'investimento strutturale fatto in zona Ghirada permette di risolvere un annoso problema di spazi che riguardava il Besta ma anche il Duca degli Abruzzi, il Riccati-Luzzatti e il Giorgi-Fermi, ridefinendo la distribuzione degli spazi e il corretto distanziamento nel campus di San Pelajo continua abbiamo migliorato la logistica del Giorgi-Fermi, che passa da tre a due sedi, e del Besta, sempre da tre a due sedi, riducendo la dispersione delle classi, sgravando i trasporti e la viabilità di Treviso ed eliminando eliminando il problema delle classi-pollaio». A livello generale, la Provincia nel corso del 2020 ha investito 5,8 milioni di euro nelle scuole per affrontare l'emergenza coronavirus. «Nessuno ha fatto come noi», sottolinea Marcon.

I NUMERI

Nel dettaglio, in base alla quota del 50% delle presenze, le scuole di Treviso da lunedì richiameranno 7.600 studenti, quelle di Conegliano poco più di 3mila, a Castelfranco saranno 3.400, quasi 2.500 tra Montebelluna e Valdobbiadene, 1.600 a Vittorio Veneto e poco meno di 1.500 a Oderzo. La maggior parte degli istituti ha scelto di non dividere gli studenti delle stesse classi: la quota del 50% sarà rispettata attraverso la presenza di metà delle sezioni, a rotazione.

LA LETTERA

Una soluzione che non piace a tutti. A cominciare da 45 insegnanti che hanno sottoscritto una lettera inviata all'ufficio scolastico e alla Regione. «Far entrare la metà della popolazione scolastica per intere classi, pur alleggerendo il problema dei trasporti, significa portare un elevato numero di studenti a condividere uno spazio limitato per cinque o sei ore, in condizioni di aerazione spesso inadeguata alla situazione di emergenza scrivono far invece entrare tutte le classi con metà degli studenti per classe, e l'altra metà in didattica a distanza, garantirebbe delle distanze maggiori e un minor rischio di contagio, a salvaguardia della salute di tutti». La protesta è sostenuta dallo Snals, sindacato autonomo lavoratori scuola: «Se non si dimezza fin da subito il numero di alunni all'interno delle aule avverte il segretario Salvatore Auci si rischia di dover tornare alla didattica a distanza al 100% di tutte le classi nel giro di qualche settimana».

Mauro Favaro

