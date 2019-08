Stagisti impiegati come dipendenti: «Contributi dovuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(gla) Nel 2011 la Save utilizzò 55 stagisti impiegandoli come veri e propri dipendenti per far fronte al consistente aumento del traffico dovuto alla chiusura dello scalo di Treviso, proseguita per l'intera estate e terminata nel mese di novembre. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte d'appello di Venezia che, con una sentenza pubblicata ieri, ha condannato la società di gestione degli aeroporti Marco Polo di Venezia, e Canova di Treviso, a versare all'Inps i contributi previdenziali relativi all'attività lavorativa svolta dai...