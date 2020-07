LA DECISIONE

TREVISO Da oggi non è più in vigore l'ordinanza contro lo spritz selvaggio e le relative salatissime sanzioni per i locali che, dopo le 21, servivano qualsiasi tipo di bevanda al di fuori dei propri spazi interni ed esterni. E sanzioni, ovviamente, anche per i clienti beccati a bere lontano da tavolini e banconi. Un'ordinanza accolta con scetticismo, anche criticata sia dagli esercenti che dalle categorie, che pur ne avevano condiviso contenuti e metodi salvo poi avere dei ripensamenti quando l'hanno vista applicata. Ma dopo un mese a Ca' Sugana tirano un sospiro di sollievo: la scommessa, tutto sommato, è stata vinta e le iniziali diffidenze si sono via, via dissipate. Resta comunque un paletto: se si dovessero ripetere le condizioni che hanno portato inizialmente alla pubblicazione del provvedimento, le stesse misure restrittive saranno subito riproposte.

L'ANNUNCIO

«È scaduta l'ordinanza relativa al consumo di bevande entro le aree autorizzate di locali e bar. Ho deciso di non rinnovarla in quanto credo fortemente nel senso di responsabilità dei trevigiani». Così il sindaco Mario Conte annuncia la sua decisione. Ancora una volta fa appello al senso di responsabilità dei cittadini. Dà fiducia, nella speranza che anche senza imposizioni si continuino a rispettare quei principi che invitano a evitare assembramenti o ad affollare troppo i locali. « Si tratta di un atto di fiducia e sono certo che avventori e gestori andranno tutti nella stessa direzione - ribadisce il primo cittadino - quella di vivere i momenti di convivialità rispettando le norme stabilite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM ndr.)». Questo però non vuol dire che sia scattato il liberi tutti: «I controlli della polizia locale e delle forze dell'ordine ci saranno comunque - avvisa il primo cittadino - qualora si verificassero situazioni critiche, l'ordinanza verrà subito ripristinata». Tutti avvisati, insomma.

I RISULTATI

Il mese di restrinzioni, stando alle relazioni della polizia locale, ha ottenuto i risultati sperati: sostanziale rispetto delle regole, una sola sanzione, nessun assembramento. E anche le polemiche, dopo i fuochi iniziali, si sono progressivamente spente. «Alla fine - osserva il comandante della polizia locale Andrea Gallo - l'unica multa (con annessi cinque giorni di chiusura ndr) data è stata quella all'osteria Trevisi. L'altro locale sanzionato (il Vesuvio di piazza San Vito), dopo alcuni controlli, è risultato in regola per quanto atteneva all'ordinanza, mentre ha subito multe per altre violazioni. Stesso discorso per il locale di San Liberale, sanzionato per motivi che non riguardavano il provvedimento. E nemmeno i clienti multati la scorsa settimana: l'infrazione riguardava le disposizioni sul divieto di assembramento inserite nell'ordinanza regionale e nel Dpcm».

RIMEDIO

Alla fine l'ordinanza di Conte è servita più come deterrente: «Un solo locale sanzionato su oltre 120 presenti in città, è un dato che dice molto - osserva Gallo - diciamo che quando abbiamo iniziato a vedere i segnali che qualcosa non stava andando per il verso giusto, come l'insorgere di una febbriciattola, abbiamo pensato a un provvedimento adeguato. L'ordinanza è stata la medicina: in questo mese abbiamo azzerato lamentele e segnalazioni dei residenti. I gestori si sono dimostrati molto responsabili». Rimane il punto interrogativo: visto il successo, perchè sospendere il provvedimento? «Non ha senso che un'ordinanza duri sei mesi, abbiamo dato un segnale e un indirizzo. Adesso ci auguriamo che tutto rimanga entro i limiti tracciati. Se così non fosse, ha già parlato bene il sindaco: si sta un minuto a ripristinare le misure di prima, che restano sempre pronte. Ma abbiamo fiducia».

Paolo Calia

