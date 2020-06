L'ORDINANZA

TREVISO «C'erano non cinque, ma 60 persone: l'intero vicolo fino a ponte Malvasia era occupato da avventori. La maggior parte fuori dall'area autorizzata». Andrea Gallo, comandante della polizia locale, interviene sulle sanzioni scattate sabato sera in due locali del centro storico per correggere la versione di Marco Tonietto, gestore dell'Osteria Trevisi.

LA BAGARRE

«Gli agenti sono riusciti a identificare 16 persone, molti si sono allontanati. Stante la gravità dell'assembramento è scattata la chiusura del locale per cinque giorni, il minimo previsto. Nel fine settimana praticamente tutti i gestori hanno osservato l'obbligo dalle 21 alle 3 di somministrare bevande solo all'interno e nei plateatici, dando prova di grande collaborazione». Niente multe selvagge dunque, ma i malumori restano. La polizia locale ha comunque cercatodi intervenire in modo morbido attenendosi alla linea indicata da Ca' Sugana e da Fipe che ieri è stata piuttosto caustica. «Giusto il rispetto delle regole, ma ci vuole buonsenso aveva chiesto Dania Sartorato . Non è giusto che la misura si ripercuota solo sull'esercente mentre il cliente passa per vittima. Le sanzioni di sabato sera non vanno a mio avviso nella direzione giusta perché colpiscono una categoria che ha già subito gravi danni». Il problema si pone anche per i prossimi otto giorni. «Ci attende una settimana caldissima, aumenteranno i consumi. Non possiamo avere la sensazione del mitra puntato costantemente. Dobbiamo essere alleati, non può essere tutto a carico nostro» ha aggiunto Sartorato. Gallo sottolinea come però i due casi siano stati l'eccezione alla regola. Neppure ieri sono staccate sanzioni: «Tutti si stanno uniformando all'ordinanza e collaborano».

LA REPLICA

I multati però non ci stanno: «Si penalizzano solo alcuni locali ha affermato Tonietto . Ho pagato subito la multa di 280 euro ma sono addolorato. Lavoro da 24 anni in questo ambiente, conosco il giro della movida. Le zone calde sono altre. E mi pare che nei locali più famosi non si intervenga mai. Qualche problema con i vicini l'abbiamo avuto, ma per la conformazione della strada fare assembramenti è praticamente impossibile rispetto a zone come piazza Trentin e porta San Tomaso. Per cinque persone al ponte Malvasia mi sembra un eccesso. Non mi pare di aver ucciso nessuno». Quel che è certo è che venerdì prossimo in vicolo Trevisi non si ripeteranno le scene dello scorso weekend. «Manderemo via i clienti nonostante le belle giornate e nonostante altrove si tollerino centinaia di persone in piedi. Mi considero un professionista, non ho mai avuto problemi ribadisce Tonietto . Avevo aperto la vetrata per agevolare il ricircolo d'aria. Dalla prossima settimana una dipendente starà dentro e una all'esterno. Saremo inflessibili». Atteggiamento che pare essere stato adottato dal resto dei locali trevigiani. «Nella stragrande maggioranza conferma Gallo osservo senso di responsabilità e rispetto dell'ordinanza».

Elena Filini

