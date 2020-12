L'INIZIATIVA

CORNUDA La Caffetteria 900 fa la svendita di fine stagione. Il noto locale di via Munari a Cornuda, punto di riferimento di tante persone del Comune e non solo, senza farsi prendere da rabbia e malinconia cerca di pensare positivo nonostante il Covid e le restrizioni del governo. Lo fa varando un'iniziativa che senza dubbio verrà accolta con il sorriso dai clienti e migliorerà l'umore di più di qualcuno. Anche per la positività dell'impatto con i clienti. Si tratta di un vero e proprio svuota tutto, come i titolari stessi hanno chiamato l'iniziativa.

L'OCCASIONE

Il termine è adattissimo alle normali svendite. Indubbiamente tipico anche il logo che accompagna la più classica delle pubblicità che si vedono di frequente sulle vetrine dei negozi da gennaio in poi. Piccolo particolare. In svendita non ci son vestiti, scarpe e pentole, ma spritz e birre, ovvero i pezzi forti del locale. «Arriva lo svuota tutto in caffetteria 900 - è l'annuncio pubblicato sul web - Visto il nuovo decreto legge che ci costringerà alla chiusura dal 24 dicembre al 6 gennaio abbiamo deciso di fare un super regalo a tutti i nostri amati clienti». E questo è rappresentato da un evento straordinario in programma domani, martedì e mercoledì: lo svuota tutto targato 900. Non manca poi l'elenco dei prodotti. Questo consiste in «spritz bianco, birra e prosecco tutto a un euro». Ma c'è anche il gadget natalizio. «Mercoledì sarà offerta anche una fetta di pandoro/panettone per augurare buone feste, in attesa del 6 gennaio». L'invito è a «condividere e far girare la voce, che dobbiamo fare il tutto esaurito». Ovviamente, nel rispetto delle norme anti Covid.

LE REAZIONI

Una proposta che in tanti hanno ben accolto. Accompagnando in qualche caso il proprio like con la richiesta di allargare ulteriormente la lista delle offerte. Forse pensate anche con l'obiettivo di svuotare i magazzini cercando, nel contempo, di fidelizzare la clientela lasciando un bel ricordo al momento dell'arrivederci. Nel complesso, peraltro, ciò che è unanime è l'apprezzamento per un'iniziativa in sintonia con lo spirito di chi, invece di perdersi d'animo, cerca comunque di costruire. E di guardare avanti. Perché prima o poi il 2020 finirà e dietro l'angolo potrebbe esserci un anno in grado di permettere, a chi ha passione e vena imprenditoriale, di metterle a frutto. Come, del resto, il Caffè 900 sta cercando di fare anche in questo periodo nero. Ieri, ad esempio, ha scandito la giornata ricordando ai clienti che sarebbe stata l'ultima domenica del 2020 da passare insieme. In vista di un anno, si spera, migliore.

