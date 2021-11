Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONITREVISO Spresiano e Zero Branco fuori dalla Grande Treviso? Di sicuro negli elenchi pubblicati non ci sono. «A me convocazioni non ne sono arrivate. Negli elenchi degli ultimi giorni non ci siamo. Francamente resto basito. Con Mario mi sono sentito l'altro giorno e mi ha detto che è un errore, il nostro comune è parte dell'Ipa. Però gradirei che qualcuno a livello comunale lo dicesse in maniera chiara». Marco Della Pietra non...