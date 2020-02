SPRESIANO

SI È SPENTA

PAOLA VANIN

LUNEDI' LìADDIO

Addio a Paola Vanin. La moglie del dottor Salvatore Scarlata, già medico di famiglia a Visnadello, oltre che a casa Marani, si è spenta a 70 anni dopo aver combattuto contro una malattia emersa nel 2018. Era originaria del quartiere trevigiano di San Giuseppe. Da sempre appassionata di sport, milanista come il padre, Aldo Vanin, Paola ha lavorato per una vita come commessa e cassiera nel negozio di tessuti e tendaggi Springolo. Si era sposata con Scarlata 40 anni fa. E di seguito si era trasferita a Visnadello: all'epoca i medici di famiglia dovevano avere la residenza nello stesso comune dove esercitavano. La famiglia tiene a ringraziare tutti i medici che l'hanno assistita. A cominciare da Enrico Busato, primario della Ginecologia dell'ospedale di Treviso, e dall'oncologa Concetta Paolello. Oltre al marito, Paola lascia anche il figlio Roberto, 39 anni. Il funerale lunedì alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Treviso.

VILLORBA

COME USARE

LO SMARTPHONE

CORSO PER ANZIANI

Un corso per consentire alle persone anziane di imparare a usare lo smartphone per coltivare la memoria. E organizzato nel contesto del progetto Età libera. Iscrizioni fino al 7 marzo. «È pensato per supportare l'attitudine spontanea a raccontare le proprie memorie spiegano gli organizzatori si lavorerà sulla creazione di racconti digitali per mantenere attive gli anziani, da un lato stimolando le loro capacità mnemoniche e dall'altro spingendole all'apprendimento di nozioni nuove».

