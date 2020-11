SPOSTAMENTI

ISTRANALa voglia di viaggiare c'è ma i confini di fine pandemia sono troppo labili per programmare una vacanza o, viste le restrizioni per zona in Italia, anche una gita fuori porta. A causa di questo, l'agenzia viaggi Celidea aperta dal 2003 ad Istrana ha perso il 95% del fatturato e negli uffici, il telefono non squilla ormai da giorni. «Noi stiamo tenendo aperto l'ufficio solo per un discorso di visibilità spiega la titolare Sabrina Cuppari Dopo 18 anni, le persone sanno che ci siamo e vederci chiuse sarebbe strano. Io e la mia socia, Samuela Cavallin, ci diamo il cambio dividendoci tra mattina e pomeriggio, ma nei fine settimana siamo chiusi perché il lavoro non c'è e dobbiamo contenere il più possibile i costi». In agenzia non arrivano prenotazioni per i viaggi ma l'affetto dei clienti affezionati. «Stiamo ricevendo tanti messaggi spiega Cavallin La voglia di partire c'è, le persone sentono queste necessità, ma non si possono fare delle programmazioni. Il nostro lavoro è principalmente indirizzato all'estero e di conseguenza con i confini chiusi, quest'estate è rimasto ben poco da fare. Poi hanno messo l'obbligo dei tamponi, la quarantena e le registrazioni che sono stati dei deterrenti importanti. Ed ora è difficile girare anche in Italia con la divisione in zone». Al rammarico di non poter offrire un servizio ai viaggiatori nemmeno con una programmazione a lungo termine, il duo in rosa di Celidea aggiunge anche quello per una mancanza di interesse da parte del Governo per tutto il settore delle agenzie di viaggi. «Ci ha dato fastidio non essere mai stati nominati. La parte turistica non è solo quella dei musei, dei teatri e dei cinema, ci sono anche le agenzie di viaggio spiega Cuppari E il non essere state prese in considerazione ci fa arrabbiare. Stiamo perdendo tanto». Con le continue modifiche dettate dal decorso del Covid 19, i viaggi continuano a subire limitazioni sempre diverse. «Continuiamo a spostare le pratiche per i viaggi a lungo raggio sottolinea Cavallin . E' difficile. A noi basta che ci diano l'aiuto sufficiente per traghettarci alla nuova primavera, verso una nuova normalità».

Lucia Russo

