LA QUESTURA

TREVISO Non è solo questione di informatizzare e snellire i procedimenti burocratici. Il coronavirus ha messo le ali alle intenzioni della Questura che ha deciso di dare il via alla richiesta tramite sportello telematico di alcune licenze di pubblica sicurezza. Così saranno evitate le code agli sportelli, l'assembramento di pubblico e i rischi di contagio saranno abbattuti. Nell'ambito delle iniziative intraprese, infatti, dalla Questura di Treviso finalizzate all'attuazione dei processi di informatizzazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, al fine di agevolare l'utenza trevigiana, anche alla luce delle misure precauzionali di prevenzione e di protezione in atto in questa Regione Veneto per garantire la massima tutela della comunità dalla diffusione dell'infezione da coronavirus, da questa settimana, d'intesa con gli Enti di coordinamento dei Comuni della Marca, verrà data attuazione a un nuovo progetto grazie al quale alcune istanze per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza saranno presentate attraverso lo sportello telematico S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio per l'inoltro agli uffici della Questura. Saranno poi gli uffici della Questura a curare l'istruttoria e il successivo rilascio telematico. Cooperano al progetto la Camera di Commercio di Treviso e il Consorzio 8.1.M. Piave di Treviso, che hanno realizzato i portali telematici Impresa in un giorno e Unipass, di cui si avvalgono i Comuni della Marca. Si specifica che sarà possibile presentare tramite lo sportello telematico Suap solo precise istanze, con annessa documentazione, per il rilascio di autorizzazioni concernenti la vendita di oggetti preziosi; la vendita di armi diverse da quelle da guerra; gli incaricati alla vendita presso il domicilio dei consumatori. Per le autorizzazioni di ogni altro genere bisognerà invece rivolgersi agli sportelli della Questura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA