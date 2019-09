Sport, un fondo per i bambini più disagiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEBELLUNAUn fondo per iscrivere alle attività sportive i bambini di famiglie non abbienti. È l'originale proposta che Davide Quaggiotto, capogruppo del Pd, indirizza al sindaco in una lettera aperta nel giorno della Festa dello sport, in programma in centro. «Proponiamo -dice Quaggiotto- la creazione di un fondo per finanziare l'iscrizione dei bambini che vivono in famiglie non abbienti attraverso un progetto da costruire in sinergia con le realtà del territorio». E prosegue: «Lo sport è stato uno dei temi centrali nella nostra...