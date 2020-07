GLI AIUTI

TREVISO Oltre 160 milioni di euro a disposizione dei Comuni della Marca: è la potenza di fuoco per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza coronavirus (e non solo) a cui possono attingere gli enti locali trevigiani. A quantificarla il Dipartimento di Contrattazione sociale dello Spi Cgil provinciale: gli esperti del sindacato pensionati hanno messo in fila i dati relativi ai trasferimenti dallo Stato centrale ordinari e quelli straordinari, varati dal governo con i vari provvedimenti degli ultimi mesi, oltre ad altre voci di finanziamento. Lo studio prende in esame il Fondo di solidarietà comunale (FCS), strumento istituito già nel 2012, oggi incrementato per decisione dell'esecutivo e che ammonta complessivamente a 65.053.100 euro su scala provinciale. All'anticipo del Fondo, si aggiunge la prima tranche, pari al 30% di trasferimenti definita con il Decreto Cura Italia: altri 7.858.333 euro complessivi.

I CRITERI

I municipi trevigiani poi possono contare sul riparto di ulteriori stanziamenti nazionali destinati a specifiche azioni: 924.262 euro per la sanificazione, poco più di 50 milioni per gli aiuti alle famiglie in maggiore difficoltà economica, il programma battezzato solidarietà alimentare (un importo quest'ultimo fanno notare dallo Spi incrementato ulteriormente dalle generose donazioni dei cittadini).

GLI INTERVENTI

Nel complesso, da Roma, per gli interventi più direttamente collegati alla pandemia, sono arrivati nelle casse delle amministrazioni della Marca 72.040.585 euro. Nel computo, secondo l'analisi, vanno inseriti anche 6 milioni 900mila euro assegnati già in precedenza per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Ma a rimpinguare i bilanci ha contribuito in questi anni anche la gestione virtuosa dei nostri Comuni stessi: gli amministratori locali possono dunque contare su circa 80 milioni di avanzo libero in parte utilizzabili per investimenti in conto capitale e in parte per spesa corrente. Il totale, come accennato, supera i 160 milioni tra tutti i 94 municipi trevigiani. «Una quantità tale di risorse messe sul piatto dal Governo mai vista in precedenza - afferma Paolino Barbiero, segretario generale Spi Cgil di Treviso - decine e decine di milioni di euro che mettono al riparo i bilanci comunali e che danno la possibilità a sindaci e giunte di misurare i bisogni delle loro comunità locali e dare una risposta non solo immediata, ma anche progettuale. Progettuale, perché l'emergenza non è ancora finita e non sappiamo bene cosa ci attenderà in questa seconda metà dell'anno, ma anche perché proprio i bisogni di welfare e di sostegno alle famiglie, sia economico sia sociale, sono e stanno cambiando. Ora le nostre amministrazioni comunali hanno una duplice responsabilità: quella di traghettare gli Enti e le comunità oltre l'emergenza sanitaria in atto e quella di ricostruire il tessuto sociale ed economico messo in crisi o addirittura andato perduto. A queste se ne aggiunge una terza: non strumentalizzare politicamente questa difficile fase».

M. Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA