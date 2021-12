IL CASO

TREVISO Nuovo atto di vandalismo in città: sabato notte è stato danneggiato uno dei cristalli d'arte, le sculture benefiche esposte tra piazza dell'Università e Quartiere Latino per aiutare La città della Speranza. «Dispiace che qualche fenomeno abbia danneggiato uno dei cristalli d'arte esposti in zona Università, rubando peraltro la targhetta informativa -dice infuriato il sindaco Mario Conte- Fa male non solo perché è un'opera d'arte con un suo valore ma anche perché è stata realizzata per fare del bene e aiutare la ricerca di Fondazione Città della Speranza. A volte si tende a etichettare questi gesti come conseguenze della noia. No, non è noia, ma inciviltà».

CACCIA AI VANDALI

La polizia locale sta cercando di risalire, grazie alle telecamere posizionate nella zona, ai responsabili del danneggiamento. Dopo i graffiti a Santa Lucia e in Loggia, gli imbrattamenti a porta San Tomaso, i vandali tornano in azione per deturpare un'opera d'arte esposta per i turisti e i trevigiani a beneficio della ricerca contro i tumori infantili. Un brutto gesto in un Natale già di per sè difficile e incerto. «Una città stupenda come Treviso non merita queste cose. Lo dico non come artista dell'opera in questione ma come persona offesa da un gesto inqualificabile. Le cose si aggiustano, comprese le opere, mentre i gesti non si cancellano» commenta Massimo Clemente, artefice dei cristalli. «Fa male al cuore» aggiunge Erika Fresch, che insieme a Clemente ha dato vita all'opera. Pochi giorni fa il progetto era stato inaugurato a piazza dell'Università come piccolo museo a cielo aperto per sostenere la ricerca: sei cristalli realizzati su disegno originale di Mauro Piemonte e resi ciascuno un'opera unica dall'estro dei due artisti, esposti lungo un percorso d'arte che parte da piazza dell'Università, attraversa Quartiere Latino e si conclude in piazza Santa Maria dei Battuti. Una serie di opere che rappresentano l'unione tra arte, cultura, cura del territorio, ricerca e attenzione verso gli altri. I cristalli incontreranno visitatori e turisti, ricordano il fine benefico cui sono destinati.

LA DONAZIONE

A Fondazione Città della Speranza è infatti destinato l'importo di 25 mila euro donato complessivamente da cinque realtà imprenditoriali particolarmente attente e legate a territorio e al tessuto economico e sociale trevigiani come Benetton Rugby, Bibanesi, Cadoro, Meares e Mediolanum, che hanno scelto di aderire a questo innovativo progetto a sostegno della ricerca scientifica pediatrica. Le opere d'arte, esposte a beneficio dei residenti, visitatori e turisti per l'intero periodo natalizio e alla fine delle feste troveranno dimora presso i singoli donatori. Ora gli artisti interverranno per curare il cristallo ferito. Ma sulla permanenza delle opere, a tutti gli effetti indifese di fronte all'inciviltà, si apre ora una riflessione.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA