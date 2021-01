Antonella, Ester, Giancarlo, Silvia e tantissimi altri. Sono privati cittadini, alcuni lavorano, altri si sono trovati disoccupati a causa della pandemia. Non si conoscono, ma sono accomunati da un desiderio: aiutare il prossimo. Il Covid ha infatti instillato in tanti trevigiani il senso della solidarietà e molti in questi mesi si sono messi a disposizione di chi attraversa momenti difficili. Anziani, persone in quarantena e tutti coloro che non riescono a provvedere alle proprie necessità. Si offrono per portare la spesa a casa, per effettuare piccole commissioni, anche solo per un po' di compagnia a distanza. Il tutto a titolo gratuito. L'ultima in ordine di tempo è stata Antonella, che come tanti prima di lei si è fatta avanti a Dosson di Casier: «Se qualcuno fosse in isolamento o avesse i genitori che hanno bisogno di piccole commissioni o aiuto mi contatti. Le mattine lavoro ma ho qualche pomeriggio libero». Piccoli esempi di grande solidarietà, con gli scampoli del proprio tempo messi al servizio del prossimo. Tanti si erano fatti avanti la scorsa primavera, e ancor più hanno rinnovato la loro disponibilità durante questo inverno sulla scorta delle iniziative lanciate anche da molti enti e associazioni del territorio per andare a incrementare gli aiuti da parte delle autorità. Anche nei condomini la gara di solidarietà si è fatta largo, con tanti residenti offertisi di aiutare i vicini impossibilitati a uscire di casa e gli annunci lasciati nelle bacheche e lungo le scale per fare rete e sostenersi a vicenda nei lunghi mesi bui del Covid.

