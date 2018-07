Spaccio in via Roma: «Via siepi e fioriere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Sulla sicurezza ha basato la propria campagna elettorale e della tolleranza zero ha fatto la priorità del suo mandato. Dopo controlli capillari e la guerra dichiarata allo spaccio, sembra giunto il tempo di siepi e fioriere. Mario Conte ha deciso che non si fanno sconti. Le retate della polizia urbana si infittiscono e le soluzioni prospettate in funzione anti spaccio cavalcano sentieri antichi. Di ieri la prima misura anti degrado. «In alcuni quartieri le fioriere e le siepi diventano depositi per la droga- spiega il...