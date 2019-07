Spaccio e degrado: blitz nel grattacielo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Blitz della polizia locale ieri mattina nei giardini e nelle aree comuni del grattacielo di via Pisa, dove da mesi i residenti segnalano la presenza di spacciatori (all'interno e all'esterno dello stabile) oltre a una situazione di degrado dovuta all'abbandono di rifiuti ai margini delle strade e al mancato rispetto delle regole basilari di convivenza di alcuni, forse troppi, inquilini. «Quella di via Pisa è una situazione da prendere per mano perché è una potenziale bomba sociale» sottolinea il sindaco Mario Conte che nei...