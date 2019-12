Spaccio di cocaina: denunciato un 30enne

IL CONTROLLO

VILLORBA Fermati in auto dai carabinieri in Largo Molino sono stati trovati in possesso di cocaina e di un coltello. Il conducente, 26enne italiano di Preganziol, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma bianca mentre il passeggero, un 30enne di origini albanesi, per possesso ai fini di spaccio si stupefacenti: in casa, al termine della perquisizione di rito scattata dopo il primo intervento, è stata trovata altra sostanza, un bilancino di precisione e denaro contante, probabile provento dell'attività illecita. Il controllo è scattato venerdì pomeriggio quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Treviso hanno intercettato a Villorba l'auto su cui si trovavano i due giovani. Dalle tasche del 30enne albanese è spuntato un involucro con 0,3 grammi di polvere bianca. A quel punto i militari dell'Arma hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione del giovane, residente a Villorba. Nelle sue disponibilità son stati quindi rinvenuti altri 9 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti. Ma non è tutto. Il 30enne aveva anche una patente italiana risultata contraffatta, motivo per il quale è stato denunciato, oltre che per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per possesso di documenti falsi. Per conducente della vettura, invece, 26enne di Preganziol, è scattata la denuncia per il possesso ingiustificato di un coltello. (a.belt)

