Spacciatore scappa dai vigili: placcato da un pendolare

IL CASOTREVISO Un placcaggio in piena regola. Solo che non si giocava sull'erba dello stadio di Monigo, ma sul lastricato del sottopasso della stazione ferroviaria, dove un giovane nigeriano, in fuga dagli agenti della polizia locale, è stato intercettato venerdì sera da un viaggiatore che con una manovra in stile Martin Castrogiovanni, ha permesso alle forze dell'ordine di raggiungere, bloccare e identificare il malvivente che pochi minuti prima aveva ceduto alcuni grammi di marijuana a un giovane rumeno in cambio di un telefonino rubato....