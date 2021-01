IL CASO

TREVISO Multata l'auto delle consegne a domicilio. Camelia allarga le braccia. «Abbiamo sforato, ma perchè tutto questo rigore»? Già sono tempi magri. Già bar e pasticcerie devono riscrivere le regole ogni due giorni. Poi lasci la macchina in sosta più del previsto e implacabile arriva la contravvenzione. «Uno si scoraggia» è il commento di Valentina Soster. «Non ci restano che le consegne a domicilio per sopravvivere in questi giorni, con il take away non si va da nessuna parte. La nostra auto aziendale è sempre in parcheggio e viene portata vicino a Camelia nel posto di carico scarico solo prima di partire con la merce. Capita che a volte la consegna parta in ritardo per vari motivi, anche su richiesta dei clienti stessi. Spesso abbiamo le consegne a distanza di mezz'ora l' una dall'altra e ci è impossibile riporre la macchina in parcheggio, pena il ritardo nella tabella di marcia. Sfortunatamente l' attività è in centro storico ed è molto difficile organizzare gli spostamenti».

«Due giorni fa ci hanno fatto la contravvenzione nonostante avessimo spiegato la dinamica. Ora, sicuramente eravamo in torto perché avevamo sforato nei tempi di sosta, ma non mi so spiegare tutto questo rigore in contrasto con la tolleranza che invece si dimostra con chi infrange pericolosamente le regole sanitarie». Un post di sfogo, senza dubbio. Che però contiene alcune riflessioni più ampie. «Tutto il nostro mondo è sotto stress. Però a volte ci sembra che ci sia accanimento - commenta Soster -: un mese fa siamo stati denunciati per assembramento. È arrivata la polizia e ha constato che l'assembramento non c'era. Noi dobbiamo sempre spiegare, vigilare e a volte difenderci». La multa era meritata e su questo Soster non ha nulla da dire.

«Ma in un momento in cui ci sono bar intransigenti sulle regole, bar che come noi perdono clienti perchè troppo rigidi, mi chiedono perchè non si multano e chiudono quelle attività che permettono alla gente di accomodarsi e si pensa invece di staccare la contravvenzione all'auto in carico scarico». C'è molta fatica tra gli esercenti: regole che cambiano velocemente, chiusure e casse integrazioni, esigenza di reinventarsi ogni giorno e di reagire con orgoglio e consapevolezza. «Mi sono un po' scoraggiata -conferma Soster - Per fortuna ci sono anche notizie belle. Un sito con 4 milioni di followers si occupa di bellezze del mondo, ha scelto la caffetteria Camelia come locale di respiro internazionale».

