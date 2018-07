Sospetto pedofilo: in questura sfilano i testimoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO L'ombra del pedofilo in via Bindoni. Gli inquirenti della Polizia, che stanno indagando sull'episodio, procedono con i piedi di piombo. Vogliono essere certi che quanto segnalato da al 113 da un amico della famiglia della presunta piccola vittima. Vogliono capire se quando raccontato da un testimone e le successive parole di un bambino rispecchino quanto realmente accaduto o non siano la conseguenza di un atroce malinteso. Per farlo gli investigatori della Mobile e dell'Ufficio minori che, aiutati dai colleghi delle Volanti,...