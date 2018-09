Sorpresa: la Treviso Marathon si fa Conte: «Ha prevalso il buon senso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Lo spiraglio lasciato aperto dal sindaco Mario Conte si è trasformato in un portone spalancato: la Treviso Marathon si farà. L'amministrazione comunale porta a casa un successo figlio del dialogo e della mediazione. Treviso manterrà la sua maratona e, tutto sommato, alle condizioni volute dal sindaco: Piazza dei Signori non verrà toccata, ma nemmeno si partirà e arriverà dal Sant'Artemio, soluzione assolutamente sgradita agli organizzatori. Ci saranno degli spazi espositivi in centro storico, fondamentali per gli sponsor,...