«Sono stati loro a colpire per primi»

Due versione contrastanti. Da un lato quella dei bagnini aggrediti, dall'altra quella di uno dei ragazzini coinvolti nella rissa scoppiata domenica scorsa, che accusa gli operatori della spiaggia di Jesolo di aver alzato le mani per primi. «I bagnini non hanno chiesto al ragazzo di spostarsi, ma l'hanno malmenato» riporta la testimonianza di uno dei giovani trevigiani presenti il sito Oggitreviso. Potrebbe essere stato questo a far scattare la molla nel gruppetto di ragazzini, tornati nel pomeriggio sotto la torretta 16 per regolare i conti....