«Sono pronto per questa terra»

L'ANNUNCIOTREVISO Un vescovo economista che arriva dalle montagne per la diocesi di Treviso. A metà settembre monsignor Michele Tomasi farà il suo ingresso in cattedrale. Prenderà il posto di Gianfranco Agostino Gardin, che fino a quel momento resterà amministratore pastorale. Poi lascerà per raggiunti limiti d'età, come da lui stesso richiesto a papa Francesco. L'annuncio ufficiale è stato dato ieri, pochi minuti dopo mezzogiorno, dallo stesso Gardin. LA STORIATomasi è nato a Bolzano il 9 luglio 1965. Martedì compirà 54 anni. Figlio...