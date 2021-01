LA PROTESTA

MONTEBELLUNA «I ristoratori che hanno protestato non sono delinquenti: hanno rischiato in prima persona per dare un messaggio». Nicola Palumbo, presidente dell'ente palio di Montebelluna e consulente aziendale, è per lavoro ma soprattutto per passione a diretto contatto con i ristoratori e la loro protesta. E gradualmente, mese dopo mese, è diventato sempre più per loro un punto di riferimento. Per un consiglio, un'indicazione tecnica, un semplice sfogo. Tutto è nato da quando, a fine maggio, Palumbo ha coordinato la nascita dell'iniziativa Ore 20. A tavola, un cartellone in cui molteplici ristoratori di Montebelluna e del comprensorio si pubblicizzavano a vicenda cercando di fare squadra. Poi, la relazione si è consolidata in questi mesi e, anche in occasione della protesta di venerdì, sono stati tanti quelli che si sono rivolti a lui. Per un suggerimento, per decidere cosa fare, per un semplice sfogo.

LA POSIZIONE

«Io non mi sono permesso di dire loro se dovevano protestare o no - spiega Palumbo - Ho piuttosto cercato di spiegare bene a cosa andavano incontro, in termini di possibili ripercussioni nel caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. E credo che chi ha scelto di rischiare in prima persona vada comunque rispettato. A tutti ho detto: fai quello che ti senti. Mi piacerebbe però che se ne parlasse in termini non di delinquenti che hanno infranto regole ma di persone che sono disperate e chiedono aiuto. So di situazioni molto critiche, attività della zona che rischiano di chiudere perché non ricevono adeguato sostegno. Spesso, dietro alla protesta, ci sono debiti, finanziamenti in piedi, situazioni in cui ogni giorno di chiusura rappresenta un danno notevole per persone al limite della disperazione. Per alcuni non è a rischio solo il futuro dell'attività ma della stessa persona». E poi «va detto che ogni protesta e ogni sciopero rappresentano una rottura e si fondano sull'uscire dagli schemi»; sull'esito, poi, «mi piacerebbe che arrivasse a dare uno stimolo su quanti ristori dare in proporzione ai soldi che stanno perdendo».

L'APPOGGIO

Sul perché un consulente aziendale decida di dare liberamente e gratuitamente una mano aggiunge: «Tanti di questi trenta quaranta ristoratori ormai sono stretti conoscenti e amici; nell'ottica di sostenerli do volentieri una mano. Ho passione per tutto ciò che è civico e sono convinto che in questa fase se le istituzioni mancano ci si debba dare una mano. Se ho una certa competenza, perché non farlo? Mi sembra lo spirito giusto per ripartire nel modo migliore». Anche se non nega che almeno in parte il suo ruolo dovrebbe essere svolto da enti preposti, che però mancano all'appello. Per quanto riguarda poi la congiuntura attuale, e lo stato di salute dei ristoratori della zona, aggiunge: «Dal punto di vista economico la situazione non è buona soprattutto per chi ha in piedi finanziamenti e debiti - afferma - Tutti gli imprenditori del settore sono preoccupati. È come essere su un passo in salita dove gli ultimi chilometri sono i più faticosi». Ed è proprio per questo che non può essere sottovalutato il fronte psicologico: «Ciò che maggiormente colgo - conclude Palumbo - è la mancanza di energie mentali. Mi dicono che sono esausti. Un ristoratore fa questo lavoro come missione e passione, l'attività ti porta via vita e tempo libero, la vita è dentro un ristorante. Della chiusura e delle ripercussioni negative risenti quindi più che in altri settori».

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA