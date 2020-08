LA POLEMICA

PREGANZIOL Non l'ha presa bene il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, definendo una pagliacciata il sondaggio apparso su Sei di Preganziol dove si chiedeva ai 4600 iscritti di esprimere un parere favorevole o contrario circa l'accoglienza dei migranti nel comune trevigiano. La maggioranza bulgara del sondaggio, ha innescato così un botta e risposta tra le parti politiche e l'amministratore del gruppo Frank Ceron, che è stato criticato per la scelta messa in atto.

L'INTERROGAZIONE

Tutto era partito da un'interrogazione del consigliere Raffaele Freda, capogruppo di Impegno Comune, sul focolaio della caserma Serena e sulle eventuali misure da prendere anche a Preganziol. In particolare, il tema sul tavolo è stato quello dei trasferimenti degli ospiti negativizzati sul territorio. Ed è su questo punto che il gruppo Facebook ha voluto chiedere parere ai suoi iscritti. «Quello che è stato fatta su Facebook è ridicolo - afferma il sindaco Galeano -, mi chiedo se è serio porre una simile domanda senza circostanziare il contesto delle mie dichiarazioni. Mi era già stato chiesto quale fosse stato l'atteggiamento del nostro comune in relazione alle domande della Prefettura e se ci fosse stata la disponibilità a sedersi ad un tavolo in modo da trovare lo spazio e la disponibilità ad accogliere i profughi. Io ho continuamente detto che, come abbiamo fatto dal 2015, il nostro comune si sarebbe sempre seduto ad ogni tavolo, perchè se fossi io sindaco di Treviso, avrei piacere che gli altri sindaci mi aiutassero a risolvere i problemi».

LA PRECISAZIONE

«Se fossi al posto di Mario Conte, gradirei che i comuni si mettessero una mano sul cuore - precisa Galeano -. Piuttosto che tenere 300 migranti a Treviso e creare così problemi alla città, ognuno ne prenda in carico qualcuno, così tutti danno una mano a tutti. Sono disponibile a raggiungere un accordo col sindaco di Treviso anche oggi stesso. Quando accogliemmo 19 profughi nel periodo dell'emergenza nessuno se ne accorse» Ceron da buon amministratore della pagina Facebook, si rimette al risultato del sondaggio, «il nostro gruppo con 4600 iscritti ha detto no! E di questo il sindaco dovrà tener conto, si legga i commenti e faccia le sue considerazioni» .

Fabio Mason

