(mf) Le aziende che hanno un proprio medico, generalmente quelle con più di 50 dipendenti, potranno vaccinare i lavoratori in modo autonomo. L'indirizzo è stato inserito nel piano vaccinale anti-Covid dell'Usl. C'è un solo requisito: deve essere presente la figura del medico competente. Ma nulla vieta alle attività produttive di unire le forze facendo riferimento a uno stesso camice bianco. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra Francesco Benazzi e Giuseppe Milan, rispettivamente direttore generale dell'azienda sanitaria e direttore generale di Assindustria Venetocentro. Qui verranno gettate le basi del programma. «Prima di tutto bisogna proteggere le categorie fragili, ma dal 20 marzo arriveranno più vaccini. E a quel punto potremo distribuirli anche alle aziende chiarisce Benazzi poi le attività produttive potranno vaccinare i lavoratori in modo autonomo, con la supervisione di un medico del nostro servizio Igiene e sanità pubblica». È la svolta che il mondo del lavoro attende da tempo. Quali vaccini potranno essere usati? Si punta su AstraZeneca e, in seguito, su Johnson&Johnson, che a differenza di Pfizer e Moderna non hanno la necessità di essere conservati mantenendo la catena del gelo. Le aziende, in questo periodo teatro di diversi piccoli focolai, attendono i vaccini anti-Covid come la luce in fondo al tunnel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA