Solo in centro cinque diversi market

L'offerta di supermercati e ipermercati nella città di Treviso è molto alta se non a dir poco capillare. Facendo un piccolo censimento si scopre che nel solo centro storico hanno sede un supermercato della catena Pam Panorama( via Fiumicelli), un Conad (via Risorgimento, a due passi dal Duomo), un Despar (Borgo Cavalli), un Lidl (Borgo Cavalli) e il Naturasì Bio Bistrot (via Cadorna). Nei quartieri il dedalo di offerte e rivendite si amplia ulteriormente, grazia alla disponibilità di maggiori spazi. La Coop ha due supermercati in un solo...