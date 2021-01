Il mondo del volontariato è in prima linea nell'emergenza coronavirus. In particolare sotto il fronte dell'assistenza territoriale, tra cura degli anziani, trasporti sociali e consegna a domicilio di pasti, spese e farmaci. Fino ad ora, però, i volontari non sono stati inseriti nel piano per la vaccinazione contro il Covid-19. «Sono stati dimenticati» punge Alberto Franceschini, presidente di Volontarinsieme Treviso, ricordando che anche le richieste di screening per individuare eventuali casi di positività erano cadute nel vuoto. In questa prima fase l'iniezione delle dosi della Pfizer è riservata al personale degli ospedali, al personale dei servizi sanitari territoriali e agli anziani e agli operatori delle case di riposo. «Ma quello dei volontari è un impegno essenziale -sottolineano da Volontarinsieme- alla pari di quello degli operatori del sistema sociosanitario del territorio». Da qui la richiesta di essere inseriti con urgenza nel piano vaccinale anti-Covid. Non per avere una corsia privilegiata, ma per dare priorità a tutte le categorie più esposte. «È necessario tener presente nella priorità di somministrazione del vaccino alle categorie più esposte ed essenziali per la tutela sociale, quella parte del volontariato che ad oggi è stata dimenticata, pur operando in prima linea nel tentativo di aiutare i trevigiani più fragili» specifica Franceschini. Se non vengono vaccinati in fretta, è il fulcro del messaggio, rischia di saltare un sistema di welfare di fatto basato in particolare su di loro. «Non è tanto essere vaccinati qualche giorno prima o dopo, quanto dover rilevare come il volontariato stia a cuore alla Regione e alla nostra Usl. Facciamo appello a queste istituzioni e alla conferenza dei sindaci per programmare le vaccinazioni in tal senso». (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA