(m.f) L'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza punta a tornare Covid-free entro la metà della settimana prossima. Il focolaio scoppiato all'interno della struttura a metà novembre è ormai in via di esaurimento. Al netto di contrattempi, si dovrebbe tornare alla normalità già il 16 dicembre. All'interno dell'ospedale era stato ricavato un reparto Covid per 33 pazienti. Adesso sono rimasti in 6: gli altri sono stati via via dimessi. Negli ultimi due giorni sono riprese le attività ambulatoriali non urgenti, che erano state temporaneamente fermate, continuando a garantire solo le priorità U e B proprio per azzerare ulteriori rischi. Nel reparto Covid dell'Oras non sono mai state accolte persone positive provenienti da altre strutture. L'obiettivo era quello di liberare l'ospedale di Motta dal Covid il prima possibile, in modo che potesse tornare a concentrarsi sulle attività di riabilitazione. Nell'area dedicata sono stati ricoverati solo pazienti che erano già presenti nello stesso ospedale riabilitativo. E di seguito sono stati progressivamente dimessi, di pari passo con le negativizszazioni. Purtroppo c'è stato anche un decesso. Un paziente di 99 anni ha perso la vita dopo essere risultato positivo al Covid. Lo stesso virus, è arrivato a contagiare anche tutti i vertici dell'ospedale riabilitativo. Dal direttore sanitario Guido Satti fino al presidente del cda di Oras, Paolo Pauletto, al direttore amministrativo Andrea Pauletti e al amministratore delegato Francesco Rizzardo.

