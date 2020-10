(d.q.) Sono stati 14.436 i castellani ad aver votato per il ballottaggio tra domenica e ieri su di un bacino totale di 30.559 aventi diritto. L'affluenza alle urne è stata bassa: il 47,24%. Oltre tredici punti in meno rispetto al primo turno in cui era stata del 60,85 %. Ma superiore di un punto percentuale rispetto al ballottaggio di 5 anni fa. Nel 2015, infatti, al secondo turno era andato a votare il 46,63% degli aventi diritto (13.336 votanti su 28.667). Scarsa affluenza dunque, un fattore che ha creato preoccupazione in entrambi gli schieramenti. Sono in totale 16.123 i cittadini castellani aventi diritto che non si sono recati alle urne per eleggere il sindaco. Un numero significativo e molto più alto rispetto al primo turno, quando i non votanti erano stati poco meno di 12mila. I dati definitivi sull'affluenza sono arrivati dopo una quindicina di minuti dalla chiusura dei seggi. Quello in cui è stata registrata la maggior affluenza è stato quello di San Floriano con il 61,63%. Escludendo i seggi della casa di riposo e dell'ospedale, quello invece con l'affluenza più bassa è stato uno di quelli di Treville dove ha votato 32,81%. Alla casa di riposo Sartor ha votato solamente il 27,59% degli aventi diritto (248 persone su 899). All'ospedale invece hanno votato solamente 8 persone.

