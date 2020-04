SOLIDARIETA'

TREVISO Sono tre le strutture alberghiere della provincia individuate da Federalberghi come luoghi adatti a ospitare persone risultate positive al tampone Covid-19, ma sostanzialmente asintomatiche o in condizioni ritenute non gravi e bisognose di assistenza continue, ma da tenere in isolamento. È la nuova frontiera nella lotta al contagio, indicata direttamente dal governatore Luca Zaia e subito rilanciata da alcuni sindaci come quello di Vittorio Veneto. L'obiettivo è chiaro: alleggerire le strutture ospedaliere, che devono riservare i posti letto ai casi gravi. E gli albergatori trevigiani e veneti hanno subito risposto.

DISPONIBILITÀ

«Non appena la Regione ha manifestato l'intenzione di intraprendere questa strada - spiega Federico Capraro, presidente provinciale dell'Ascom - Federalberghi si è subito resta disponibile. Abbiamo quindi consegnato alla Regione una lista di strutture immediatamente disponibili. Per ogni provincia ne abbiamo individuate due o tre. Ma questo è solo un primo passo: se sarà necessario, siamo pronti a indicare altre strutture. Tutte, lo ricordo, immediatamente disponibili». Gli alberghi che verranno scelti per dare man forte alla macchina sanitaria che da due mesi lavora senza conoscere orari e riposi, devono avere caratteristiche ben determinate: non essere troppo grandi e, possibilmente, trovarsi nei pressi degli ospedali. «A noi viene chieste solo di garantire il servizio portineria - spiega Capraro - al resto ci penserà la Protezione Civile».

«SIAMO PRONTI»

A Treviso, tra i tanti a dare la propria disponibilità, c'è anche Gianni Garatti, titolare dell'Hotel Fogher di viale della Repubblica: «Se c'è bisogno di dare un aiuto, dobbiamo essere i primi a proporci - dice Garatti - questo è un momento terribile e ognuno deve fare il suo. Se servirà il nostro albergo è a disposizione». Il settore alberghiero è forse quello che più sta soffrendo in questa crisi che ancora non conosce fine: «Dobbiamo tenere duro - continua Garatti - il nostro settore dovrà affrontare difficoltà molto grandi. Per noi, quando tutto questo finirà, non basterà riprendere la produzione. Dovremo invece aspettare che la gente ricominci a muoversi, che passi la paura. Nel frattempo abbiamo bisogno di aiuti, adesso. Da questo punto di vista ha ragione il presidente Zaia quando dice che il sostegno all'economia bisogna darlo, subito, senza troppa burocrazia. È così: noi abbiamo il personale in cassa integrazione, ma ci aspettiamo anche la sospensione delle bollette di luce e gas e aiuti dalla banche. Certo, tutte cose che poi bisognerà restituire o saldare, ma adesso sono interventi indispensabili».

A CONEGLIANO

Intanto finirà lunedì 6 aprile la quarantena del sindaco di Conegliano Fabio Chies, risultato positivo al Coronavirus e in isolamento volontario. Il sindaco ha deciso di passare il periodo della quarantena proprio in una struttura alberghiera in provincia per limitare la possibilità del contagio ai familiari ai suoi collaboratori o a chiunque altro. La decisione è stata presa subito dopo aver saputo l'esito del tampone, in seguito ad un leggero stato febbrile. È stato quindi un precursore delle scelte fatte poi nelle ultime ore: «Sono convinto che questo sia un buon sistema per isolare le persone che come me hanno contratto il virus pur non presentando forme gravi di sofferenza - ha dichiarato Chies che si sente meglio - In questo modo, come abbiamo imparato tutti, a fare in questo periodo, ho potuto continuare a lavorare con il mio computer, e a seguire l'evoluzione degli avvenimenti nel mio Comune, limitando al massimo la possibilità di contagio ai miei famigliari, collaboratori e concittadini. Lunedì finirà il periodo di quarantena e mi sottoporrò al tampone per stabilire il mio stato di salute. Fisicamente sto bene. Ho avuto un po di febbre i primi giorni ma adesso sembra tutto passato». Fabio Chies si è detto favorevole a questo tipo di soluzione pensata per gli alberghi come punto di riferimento per l'isolamento volontario: «È un sistema che va studiato bene nei dettagli, ma che può sicuramente funzionare, garantendo tutte le norme di sicurezza, sia per gli ospiti che per i gestori. Si va sicuramente a limitare il rischio di contagio dando alla persona risultata positiva una struttura dove possa riposare e lavorare, nel pieno rispetto della sua privacy e di quella dei gestori della struttura che dando la loro disponibilità rendono un enorme servizio alla comunità».

Pio Dal Cin

Paolo Calia

