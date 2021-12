SOLIDARIETÀ

TREVISO Il Covid ha sconvolto le vite di ciascuno di noi ma ha influito anche su istituzioni, enti locali, associazioni di categoria, mondo del volontariato. Luca Pinzi, comunicatore e scrittore trevigiano, ha voluto esplorare proprio questo aspetto. Pandconomia di Marca, pubblicato per i tipi di Edimarca, è il racconto del periodo che stiamo vivendo dalla visuale di chi si è spesso trovato in prima linea sul fronte sanitario, sociale o economico della battaglia contro il virus. Con in più, un fine solidale: tutto il ricavato delle vendite sarà devoluto alla sezione di Treviso della Lilt - Lega italiana lotta ai tumori.

I PROTAGONISTI

Ieri la presentazione ufficiale con ospiti, oltre all'autore, anche alcuni degli intervistati dal prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, al presidente della Camera di commercio Mario Pozza (che firma anche la prefazione), al presidente di CentroMarcabanca Tiziano Cenedese, quello della Lilt Alessandro Gava insieme a Gloria Tessarolo, assessore al Sociale del Comune di Treviso, e all'editore Roberto Dalla Riva, editore della pubblicazione. Il saggio si compone di dodici interviste. Oltre ai citati, il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, i presidenti provinciali delle organizzazioni imprenditoriali: Federico Capraro (Confcommercio), Giorgio Polegato (Coldiretti), Vendemmiano Sartor (Confartigianato), Alberto Zanata (Assindustria VenetoCentro), il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, e il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il direttore scientifico di Ipsos, Enzo Risso.

L'ANALISI

«Ho cercato di cogliere il cuore che sta dietro a enti che spesso riteniamo astratti e lontani», spiega Pinzi. E un fronte di certo primario è stato quello di continuare a garantire cure e servizi ad altri malati, in primo luogo quelli oncologici. «La pandemia ha provocato circa 125mila decessi in Italia, di tumore si ammalano 380mila persone all'anno (5.500 i nuovi casi nella Marca) e 180mila muoiono: è un'epidemia costante - ricorda Alessandro Gava, presidente della Lilt e a lungo della Radioterapia dell'ospedale di Treviso - affrontare il virus è stata una sfida, ma altrettanto lo è stata non negare i trattamenti salvavita ai pazienti. Direi che è stata vinta».

