SOLIDARIETÀTREVISO Fare rete a Natale, il momento dell'anno in cui ci si sente più soli. A Treviso è ormai un appuntamento consolidato: il pranzo solidale del 25 dicembre promosso da La Esse compie 10 anni e rinnova l'invito ai cittadini e alle famiglie a trascorrere il giorno di Natale stando insieme alle persone che vivono in situazione di difficoltà, offrendo un'opportunità di incontro e solidarietà aperta a tutta la comunità. Sono centosettanta le persone attese quest'anno nella sede della Pro Loco di Sant'Angelo in via Papa Leone...