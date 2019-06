Soffocati dal caldo un operaio in coma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZA TREVISO I numeri a volte non dicono tutto. Questa volta sì. E sono spaventosi perchè un conto è attendersi una sfuriata rovente, un altro sperimentare che i modelli non hanno sbagliato di mezzo grado e sentire quel fuoco sulla pelle, nelle narici. Ieri nella Marca l'aria era irrespirabile, con tutte le conseguenze del caso: centinaia di accessi ai Pronto soccorso, malori, un operaio grave a causa di un colpo di calore, ascensori bloccati, cabine elettriche che prendevano fuoco per il surriscaldamento, aule invivibili, rivolte...