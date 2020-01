Smog: undici giorni di sforamenti pronta a scattare l'allerta rossa

L'ALLARME

Allarme smog: si va verso il bollino rosso. Lunedì arriveranno i dati ufficiali ma sembra certo che dall'inizio della prossima settimana scatteranno le misure d'emergenza a Treviso e sull'asse del Terraglio. Anche ieri la centralina Arpav di via Lancieri di Novara ha registrato un picco di 151 microgrammi per metro cubo e, a differenza dei giorni precedenti, nemmeno nelle ore centrali del giorno c'è stato un miglioramento: l'arco è insalubre nell'intero arco delle 24 ore. Anche la media degli ultimi due giorni è rimasta elevata: 95 e 76 microgrammi. In leggero miglioramento, invece, le concentrazioni delle pericolose pm 2,5 la cui media ieri si è attestata a 46 (su una soglia limite di 25).

Dopo 11 giorni consecutivi di sforamenti, non si vede la fine del tunnel visto che, senza vento nè pioggia, anche il meteo non aiuta a ripulire l'aria. «Dobbiamo incentivare la sostituzione di impianti vetusti e fortemente inquinanti» spiegano da Ca' Sugana. L'aria resterà irrespirabile fino a fine mese.

Le misure antismog imposte finora, però, stanno dandi i primi frutti e, nelle unità di pneumologia degli ospedali trevigiani, i ricoveri stanno diminuendo. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, benedice in particolare la campagna contro il fumo di sigaretta, le limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti e la guerra contro le stufe a legna. Il discorso vale sia per la broncopneumopatia cronica che per l'asma grave. Al Ca' Foncello i ricoveri per la prima patologia registrano un calo progressivo: 50 nel 2017, 46 nel 2018 e 33 l'anno scorso. Vuol dire 17 in meno nel giro di tre anni. Per quanto riguarda l'asma, i numeri sono più contenuti. Ma il trend è lo stesso: si è passati dai 24 ricoveri del 2017 ai 21 del 2018 fino ai 17 dell'anno scorso. Sette in meno, sempre nell'arco di tre anni. Gli altri ospedali sono in linea.

A Montebelluna i ricoveri per broncopneumopatia cronica sono passati dai 14 nel 2017 ai 17 nel 2018, per poi ridiscendere ai 13 dell'anno scorso. A Vittorio Veneto, uno dei poli di riferimento in questo campo, nel 2017 se ne erano contati 39, nel 2018 si era arrivati a 42 e l'anno scorso si è toccato il picco minimo con 36.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA